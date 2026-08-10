Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 16:40

Известного киптоинвестора нашли голым и в пакете у 30-этажки в Парагвае

В Парагвае найден мёртвым криптоинвестор Гарри Йе, выпавший с 30-го этажа

Обложка © TACC / ZUMA

Обложка © TACC / ZUMA

Стейблкоин-магнат погиб, упав с 30-го этажа в Парагвае. Тело мужчины нашли возле элитного жилого комплекса Jade Park в Асунсьоне, а погибшим предварительно назвали известного криптоинвестора Гарри Чун Так Йе. Об этом пишет La Tribuna.

По данным полиции, мужчина предположительно сорвался с 30-го этажа. Его обнаружили полностью обнажённым и накрытым чёрным полиэтиленовым пакетом, а квартира, где он мог находиться перед гибелью, оказалась открыта и перевёрнута вверх дном.

Следователи пока не пришли к окончательному выводу о случившемся. Рассматриваются три основные версии — несчастный случай, самоубийство или возможная причастность другого человека. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Йе был управляющим директором Quantum Fintech Group, занимавшейся инвестициями в криптовалюты, блокчейн и цифровые активы. На его официальном сайте также указано, что он основал и финансировал проекты LIF3 и L3 Reserve, выпускавший стейблкоин L3USD.

В криптоиндустрию инвестор пришёл ещё в 2013 году. Позднее его имя тесно связали с Tomb Finance: после кризиса проекта в 2021-м Йе взял его под своё управление, а к началу 2022 года объём заблокированных в экосистеме средств достигал $1,6 млрд, после чего её токены практически обесценились.

В последние годы предприниматель развивал экосистему Lif3 и продолжал работать с DeFi-проектами. Теперь полиция Парагвая изучает собранные в квартире и возле высотки улики, а официальные выводы о причине его смерти ожидаются после экспертизы.

ФСБ показала видео задержания москвича, переводившего криптовалюту на счёт СБУ
ФСБ показала видео задержания москвича, переводившего криптовалюту на счёт СБУ

Ранее Life.ru писал, что подростка ограбили при попытке обменять ₽1,5 млн на криптовалюту в «Москве-Сити». Жительница региона дала средства сыну, отправив его в обменник, однако там подростку отказали. На первом этаже к нему и его друзьям подошли трое незнакомцев и стали требовать пояснить происхождение денег.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar