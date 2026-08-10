Известного киптоинвестора нашли голым и в пакете у 30-этажки в Парагвае

Стейблкоин-магнат погиб, упав с 30-го этажа в Парагвае. Тело мужчины нашли возле элитного жилого комплекса Jade Park в Асунсьоне, а погибшим предварительно назвали известного криптоинвестора Гарри Чун Так Йе. Об этом пишет La Tribuna.

По данным полиции, мужчина предположительно сорвался с 30-го этажа. Его обнаружили полностью обнажённым и накрытым чёрным полиэтиленовым пакетом, а квартира, где он мог находиться перед гибелью, оказалась открыта и перевёрнута вверх дном.

Следователи пока не пришли к окончательному выводу о случившемся. Рассматриваются три основные версии — несчастный случай, самоубийство или возможная причастность другого человека. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Йе был управляющим директором Quantum Fintech Group, занимавшейся инвестициями в криптовалюты, блокчейн и цифровые активы. На его официальном сайте также указано, что он основал и финансировал проекты LIF3 и L3 Reserve, выпускавший стейблкоин L3USD.

В криптоиндустрию инвестор пришёл ещё в 2013 году. Позднее его имя тесно связали с Tomb Finance: после кризиса проекта в 2021-м Йе взял его под своё управление, а к началу 2022 года объём заблокированных в экосистеме средств достигал $1,6 млрд, после чего её токены практически обесценились.

В последние годы предприниматель развивал экосистему Lif3 и продолжал работать с DeFi-проектами. Теперь полиция Парагвая изучает собранные в квартире и возле высотки улики, а официальные выводы о причине его смерти ожидаются после экспертизы.

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