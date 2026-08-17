Младенец выпал из салона машины и погиб на трассе Екатеринбург — Тюмень

В Свердловской области 35-летний водитель превысил скорость, после чего машина вылетела с дороги. Пострадали он сам, его супруга и их трёхлетний сын. Второй ребёнок пары — шестимесячный малыш — погиб на месте, вылетев из салона во время ДТП. Всё произошло на 184-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень (Пышминский район). О трагедии пишет Госавтоинспекция по региону.

ДТП под Екатеринбургом. Фото © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

ДТП под Екатеринбургом. Видео © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

«Водитель 1991 года рождения, житель ХМАО, управляя автомобилем Exeed, следуя со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортного средства, съехал с проезжей части и опрокинулся», — сказано в тексте.

Ранее пятилетняя девочка погибла после столкновения двух автомобилей в Казбековском районе Дагестана. Ещё четыре человека, в том числе ребёнок, получили травмы и были доставлены в больницу.