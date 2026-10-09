Более 120 ветеранов СВО выступили на «Кубке Защитников Отечества» в Краснодаре

В Краснодаре завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества», объединивший более 120 ветеранов специальной военной операции.

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Фото © Предооставлено Life

Участники представляли регионы Южного федерального округа, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

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Фото © Предооставлено Life

Турнир стал завершающим межрегиональным этапом серии соревнований 2026 года.

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Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, власти Краснодарского края и профильные спортивные федерации при поддержке Минспорта РФ.

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Фото © Предооставлено Life

Спортсмены разыграли награды в семи дисциплинах: пулевой стрельбе, стрельбе из классического лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе, шоудауне, спортивном метании ножа и волейболе сидя.

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Фото © Предооставлено Life

Отдельно прошли соревнования по кибатлетике, в которых выступили 19 ветеранов, получивших военные травмы.

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Фото © Предооставлено Life

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва подчеркнула, что спорт помогает участникам восстанавливать здоровье, возвращать уверенность в себе и находить новые цели.

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«Для нас важно, чтобы каждый ветеран СВО, получивший ранение или травму, чувствовал поддержку и имел возможность вести активную, полноценную жизнь», — отметила она.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал турнир особенным событием для региона.

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По его словам, участники показали характер и силу духа, а задача властей — создавать условия, чтобы ветераны могли реализовать себя после возвращения к мирной жизни.

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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что межрегиональные этапы за два года охватили ветеранов СВО со всей страны. Следующим крупным событием станет всероссийский финал «Кубка Защитников Отечества».

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Фото © Предооставлено Life

Фото © Предооставлено Life

«Радует, что инициатива проведения соревнований среди ветеранов СВО постепенно превратилась в большую спортивную традицию», — сказал Рожков.

Фото © Предооставлено Life

Фото © Предоставлено Life.ru

В 2026 году межрегиональные этапы Кубка прошли в Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Начиная с 2023 года участниками соревнований стали около двух тысяч ветеранов боевых действий.

Развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО идёт и за пределами соревновательной программы. В феврале Life.ru рассказывал о межрегиональном совещании в Кузбассе, где обсуждали строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры для ветеранов. Среди ключевых задач назывались подготовка тренеров, создание безбарьерной среды и помощь бойцам в возвращении к регулярным занятиям. Ранее в Самаре прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Защитников Отечества», также направленные на реабилитацию и вовлечение ветеранов в спорт.