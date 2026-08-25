Электроды против фантомной боли и КАМАЗ: как ФМБА восстанавливает ветеранов СВО

Специалисты ФМБА России провели 23 операции с применением нейромодуляции в рамках реабилитации пациентов после тяжёлых травм. По словам главы агентства Вероники Скворцовой, технология помогает уменьшить фантомные боли и быстрее подготовить человека к индивидуальному протезированию.

Методику внедрили в новом Центре трансляционной реабилитации, открывшемся в подмосковном Голубом. Электроды имплантируют в периферические нервы ампутированной конечности либо в области спинного мозга.

«Мы видим прекрасные результаты. Это регресс фантомных болей, возможность в ускоренном режиме подготовить к индивидуальному протезированию», — рассказала Скворцова.

В новом центре также используют электромиостимуляцию с биологической обратной связью, цифровые протезы и так называемый цифровой двойник пациента. Последний позволяет врачам продолжать наблюдение за человеком уже после завершения очного курса восстановления и возвращения домой.

Ещё одно направление — возвращение ветеранов к вождению и получение новой профессии. В центре пациентов с ампутациями впервые в России обучают управлять КАМАЗом. Для этого совместно с «Ростехом» и КАМАЗом создали грузовик с ручным управлением и специальным подъёмником для посадки в кабину. На открытии ветеранам СВО вручили водительские удостоверения и ключи от автомобилей с ручным управлением.

С августа в Голубом работает и центр адаптивного картинга с собственным автодромом и фиджитал-тренажёрами. Участники проходят специальную программу и получают удостоверения установленного образца.

Центр трансляционной реабилитации должен стать площадкой, где новые медицинские и реабилитационные технологии будут отрабатывать перед их внедрением в других регионах России. Он входит в созданный ранее комплекс, объединяющий протезирование, медицинскую и психологическую помощь, адаптивный спорт, социальную реабилитацию и профориентацию.