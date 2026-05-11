Потерял ногу, но не мечту: Ветеран СВО из Подмосковья стал фермером и нашёл себя в мирной жизни

Вернувшийся с фронта подмосковный доброволец Роман Гомыляев, потерявший ногу, продал квартиру в Ивантеевке и вместе с женой переехал в село, чтобы стать фермером — пока без прибыли, но с большими планами. Об этом пишет kp.ru.

В октябре 2022 года 41-летний житель Подмосковья пришёл добровольцем в военкомат. Через день он уже был в учебке, через три месяца — в инженерно-сапёрном полку на Артёмовском направлении, а ещё через полгода — в госпитале с оторванной стопой после подрыва на мине. За мужество бойца наградили медалью Суворова.

После возвращения домой к жене Вере началась реабилитация. Но тихая жизнь с ипотекой в ивантеевской однушке Романа не устроила.

«Захотелось как-то резко всё поменять, уединиться и при этом заниматься делом», — рассказывает Роман.

Супруги продали квартиру и купили два участка по 25 соток в селе Бараново Можайского района на берегу реки Протва. Все выплаты от государства (около 10 млн рублей) вложили в стройку. Первое время жили в бытовке.

Сейчас у них дом, 6 гектаров земли, огородик, небольшой пруд и хозяйство: 14 баранов, 6 коз, 3 свиньи, утки, гуси и около 300 кур. Роман закончил школу фермеров, изучал животноводство. Хотел завезти из Европы дорогих баранов для улучшения стада, но не сложилось из-за запрета на ввоз европейского мяса.

Животные пока живут в одном загоне. Нужен ангар на тысячу квадратов (около 20 млн рублей) — для скота, хранения продукции, забоя и аптечного оборудования. Ни о какой прибыли речи пока не идёт: всё до копейки уходит в стройку.

