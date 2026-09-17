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Опубликовано 17 сентября, 06:52

Более 42 тысяч жителей Курской области остались без света после атак ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Шесть районов Курской области столкнулись с перебоями электроснабжения после атак ВСУ. Без света в общей сложности остались свыше 42 тысяч потребителей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В Обоянском районе была повреждена линия электропередачи. Из-за этого электричество частично пропало в Обоянском, Беловском, Большесолдатском и Октябрьском районах — в 53 населённых пунктах, где проживают более 13,7 тысячи потребителей. Подачу энергии почти полностью восстановили. Сейчас без электричества остаются около 1650 потребителей в части Беловского района.

«Также подача электроэнергии была нарушена в Железногорском и Дмитриевском районах (143 населённых пункта, свыше 28,6 тыс. потребителей). Электроснабжение восстановлено по резервной схеме», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал о другом массовом отключении света после атак ВСУ в Курской области. 3 сентября повреждение энергообъекта в Щигровском районе оставило без электричества более семи тысяч потребителей в 99 населённых пунктах, после чего их также запитали по резервной схеме.

Больше новостей о последствиях атак и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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