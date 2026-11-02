Чрезвычайная ситуация произошла в одном из образовательных учреждений Ленинградской области: из школы-интерната пришлось срочно выводить десятки детей и сотрудников. Причиной эвакуации стало задымление на третьем этаже здания в посёлке Ефимовский Бокситогорского района. Всего в безопасное место вывели 52 человека, среди них 48 несовершеннолетних.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, информация о происшествии поступила с улицы Школьной, где расположена Ефимовская коррекционная школа-интернат. На место прибыли экстренные службы, которые организовали эвакуацию людей и приступили к ликвидации возгорания.

Пожарным удалось оперативно справиться с огнём. По предварительной информации ведомства, обошлось без пострадавших и погибших.

Обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Ранее Life.ru писал, что в центре Москвы загорелся мусор на крыше реконструируемого здания неподалёку от Дома культуры «ГЭС-2». К месту происшествия направили пожарные расчёты и бригаду скорой помощи. Возгорание удалось потушить.