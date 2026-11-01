В центре Москвы, рядом с Домом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной, произошёл пожар на крыше реконструируемого здания. Причиной возгорания стал загоревшийся мусор. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва 24».

В районе «ГЭС-2» в центре Москвы вспыхнул пожар. Видео © Telegram / Москва 24

К месту происшествия направили пожарные расчёты и бригаду скорой помощи. По уточнённым данным, мусор загорелся на крыше здания, которое реконструируют рядом с «ГЭС-2». Огонь уже потушили.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в жилом доме на Кутузовском проспекте в Москве. На третьем этаже пятиэтажки загорелись мебель и личные вещи. Спасатели вывели из квартиры человека, которому потребовалась медицинская помощь. Возгорание удалось ликвидировать.

Кроме того, в октябре Life.ru писал о взрыве электросамоката во время зарядки в квартире в центре столицы. Пламя быстро перекинулось на мебель, после чего началась эвакуация жильцов пятиэтажного дома. Хозяин квартиры успел самостоятельно выбраться на улицу.