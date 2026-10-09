Серьёзный пожар произошёл в квартире жилой многоэтажки на Ленинском проспекте в Москве. Люди просят о помощи из окон.

Серьёзный пожар произошёл в Москве, люди просят о помощи из окон. Фото © SHOT

По данным SHOT, дым от пожара в жилой многоэтажке на Ленинском проспекте увидели ещё около 07:15 утра и сразу вызвали спасателей. По словам очевидцев, дым в квартире на 10-м этаже (всего в доме 16 этажей) быстро распространился по подъезду. Жители поспешили на улицу, спасаясь от едкой гари.

Люди с 13-го этажа просят о помощи с балкона. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших нет. Предварительно площадь возгорания — 20 квадратов.

Ранее в подмосковном Пушкино во время тушения пожара в баке с отходами произошли взрывы неизвестного вещества. Находившиеся внутри контейнера блоки вступили в химическую реакцию. Столб дыма, пламя и яркие искры были заметны за несколько километров от места происшествия. По предварительной версии специалистов, вещество могло оказаться магнием. Его точный состав установят после экспертизы.