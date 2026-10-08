Искры летели на километры»: Неизвестные блоки взорвались на свалке в Подмосковье

В подмосковном Пушкино во время тушения пожара в баке с отходами произошли взрывы неизвестного вещества. По данным SHOT, находившиеся внутри контейнера блоки вступили в химическую реакцию.

В подмосковном Пушкино произошёл сильный пожар с громкими хлопками. Видео © Telegram / Pushkino_official | Пушкино Новости

Около 21:15 местные жители услышали сильный грохот и увидели яркое зарево со стороны свалки. Сначала очевидцы решили, что произошла авария с силовым кабелем, поскольку искры разлетались в разные стороны.

По данным Telegram-канала, в мусорном контейнере находились неизвестные блоки. Когда сотрудники МЧС начали тушить возгорание, содержимое бака вступило в реакцию и стало взрываться.

Столб дыма, пламя и яркие искры были заметны за несколько километров от места происшествия.

По предварительной версии специалистов, вещество могло оказаться магнием. Его точный состав установят после экспертизы.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске загорелось производство отсевоблоков. Возгорание началось на улице Производственной. Огонь быстро распространился — к моменту локализации он охватил площадь в 1 тыс. кв. м. Из-за сильного горения конструкции здания не выдержали, часть кровли ангара обрушилась.