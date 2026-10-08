Искры летели на километры»: Неизвестные блоки взорвались на свалке в Подмосковье
SHOT: Неизвестное вещество начало взрываться при тушении пожара в Пушкино
В подмосковном Пушкино произошёл сильный пожар с громкими хлопками. Обложка © Telegram / Pushkino_official | Пушкино Новости
В подмосковном Пушкино во время тушения пожара в баке с отходами произошли взрывы неизвестного вещества. По данным SHOT, находившиеся внутри контейнера блоки вступили в химическую реакцию.
В подмосковном Пушкино произошёл сильный пожар с громкими хлопками. Видео © Telegram / Pushkino_official | Пушкино Новости
Около 21:15 местные жители услышали сильный грохот и увидели яркое зарево со стороны свалки. Сначала очевидцы решили, что произошла авария с силовым кабелем, поскольку искры разлетались в разные стороны.
По данным Telegram-канала, в мусорном контейнере находились неизвестные блоки. Когда сотрудники МЧС начали тушить возгорание, содержимое бака вступило в реакцию и стало взрываться.
Столб дыма, пламя и яркие искры были заметны за несколько километров от места происшествия.
По предварительной версии специалистов, вещество могло оказаться магнием. Его точный состав установят после экспертизы.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске загорелось производство отсевоблоков. Возгорание началось на улице Производственной. Огонь быстро распространился — к моменту локализации он охватил площадь в 1 тыс. кв. м. Из-за сильного горения конструкции здания не выдержали, часть кровли ангара обрушилась.
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