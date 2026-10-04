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Опубликовано 4 октября, 06:38

В Хабаровске при пожаре обрушилась кровля производственного ангара

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Крупный пожар на производстве отсевоблоков в Хабаровске привёл к обрушению кровли ангара. К моменту локализации огонь распространился на площадь 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Производственной поступило в 11:55 (04:55 мск). Из-за сильного горения конструкции здания не выдержали и часть кровли обрушилась. В 12:35 (05:35 мск) пожар локализовали. На месте продолжают работать 23 человека и восемь единиц техники.

Площадь природного пожара в Калифорнии превысила 300 гектаров
Площадь природного пожара в Калифорнии превысила 300 гектаров

Ранее во Владикавказе два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме, ещё пятерых, включая ребёнка, спасли. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Из дома эвакуировали в общей сложности 27 жильцов. Специалисты устанавливают причины возгорания.

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Тимур Хингеев
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