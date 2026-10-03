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Опубликовано 3 октября, 21:53

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме во Владикавказе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме во Владикавказе, ещё пятерых, включая ребёнка, спасли. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Пожар во Владикавказе. Видео © «Макс» / МЧС Северной Осетии

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров.

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ было спасено пять человек, в том числе один ребёнок. Эвакуировано 27 человек. На месте пожара были обнаружены двое погибших», — сообщили в ведомстве.

Из дома эвакуировали в общей сложности 27 жильцов. Специалисты устанавливают причины возгорания.

В особняке Миллера в Петербурге заметили дым после ликвидации пожара
В особняке Миллера в Петербурге заметили дым после ликвидации пожара

Ранее во Владикавказе при взрыве и пожаре на складе пиротехники погибли два человека, ещё 14 пострадали. Причиной ЧП стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере.

Больше оперативных новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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