Пожарные вновь приехали к особняку Миллера спустя сутки после тушения
В особняке Миллера в Петербурге заметили дым после ликвидации пожара
Особняк Миллера снова пришлось проливать после пожара. Обложка © Telegram /Санкт-Петербург online | Saintpgo
Потушенный особняк Миллера в Петербурге утром снова пришлось проливать пожарным после появления дыма. Новый очаг обнаружили на третьем этаже исторического здания на улице Якубовича, сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС.
Расчёты прибыли к дому около половины девятого. Выяснилось, что после масштабного возгорания там продолжала тлеть оконная рама. Площадь участка не превышала одного квадратного метра.
Крупный пожар в особняке Миллера начался вечером 1 октября и распространился примерно на две тысячи квадратных метров, а затем затронул примыкающее здание. Открытое горение удалось ликвидировать ночью, после чего спасатели ещё долго разбирали и проливали конструкции, чтобы исключить повторное возгорание. Полностью потушенным объект объявили только вечером 2 октября, почти через сутки после первого вызова. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, а одной из предварительных версий стало возгорание во время сварки.
Больше оперативных новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.