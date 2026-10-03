Пожарные вновь приехали к особняку Миллера спустя сутки после тушения

Потушенный особняк Миллера в Петербурге утром снова пришлось проливать пожарным после появления дыма. Новый очаг обнаружили на третьем этаже исторического здания на улице Якубовича, сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС.

Расчёты прибыли к дому около половины девятого. Выяснилось, что после масштабного возгорания там продолжала тлеть оконная рама. Площадь участка не превышала одного квадратного метра.