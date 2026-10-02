Пожар в особняке Миллера мог начаться при сварочных работах

Пожар в особняке К. Л. Миллера в центре Санкт-Петербурга, предварительно, мог начаться во время сварочных работ при реконструкции здания. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, вечером 1 октября работы на объекте культурного наследия проводились с нарушением требований безопасности. После этого в историческом здании возле Исаакиевского собора вспыхнул крупный пожар.

«В ходе предварительного следствия установлено, что при выполнении сварочных работ по реконструкции объекта культурного наследия — «Особняка и доходного дома К. Л. Миллера» — с нарушением требований безопасности вечером 1 октября 2026 произошло возгорание», — говорится в сообщении СК.

После ЧП следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Огонь распространился на площади около 2 тыс. квадратных метров и перекинулся на примыкающее здание. Жильцов соседнего дома эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар локализовали спустя более четырёх часов. К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники.

Ранее Life.ru рассказывал, что на реставрацию особняка Миллера планировали направить 768 млн рублей. Историческое здание собирались восстановить и приспособить под жильё, завершив работы к концу 2027 года.