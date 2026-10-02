СК возбудил дело после пожара в особняке Миллера в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного пожара в особняке К. Л. Миллера в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

Возгорание началось вечером 1 октября в объекте культурного наследия рядом с Исаакиевским собором. Площадь пожара достигла 2 тыс. квадратных метров, пламя также распространилось на примыкающее здание.

Позднее спасателям удалось локализовать пожар спустя более четырёх часов. К тушению привлекали 165 человек и 37 единиц техники.

До пожара историческое здание собирались отреставрировать и приспособить под жильё. Ранее Life.ru рассказывал, что на восстановление особняка планировали направить 768 млн рублей, а завершить работы рассчитывали к концу 2027 года.