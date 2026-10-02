Пожар в особняке Миллера и примыкающем здании локализовали

Пожар в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге локализовали спустя более четырёх часов после начала возгорания. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу.







Сообщение о пожаре в доме №3 на Исаакиевской площади поступило 1 октября в 20:11. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м внутри здания размером 60 на 33 метра. В соседнем строении загорелась обрешётка кровли на площади 250 кв. м. В 20:26 пожару присвоили второй номер сложности, а в 21:12 его повысили до третьего. В 00:40 2 октября спасатели локализовали возгорание и понизили ранг до второго.

К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники, в том числе 125 сотрудников МЧС и 25 пожарных машин ведомства. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что жителей дома рядом с горящим особняком Миллера при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении. Прокуратура Адмиралтейского района взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того, СК РФ организовал доследственную проверку.