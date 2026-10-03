От крыши почти ничего не осталось: Как Петербург будет спасать обгорелый дом Миллера

Сильно пострадавший при пожаре Дом Миллера в центре Петербурга намерены восстановить в историческом облике. Сделать это позволяют сохранившиеся обмеры, фотографии, результаты лазерного сканирования и архивы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Дом Миллера в центре Петербурга намерены восстановить в историческом облике. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Огонь вечером 1 октября охватил около 2 тыс. квадратных метров памятника регионального значения и перекинулся на кровлю соседнего жилого дома. К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. У особняка обрушились кровля и перекрытия верхних этажей.

Сейчас главной задачей специалисты называют консервацию здания перед холодами. Часть исторического декора ещё до ЧП демонтировали и вывезли в мастерские, а с несъёмных элементов сняли слепки. Это позволит воссоздать утраченные детали.

Внутреннее убранство, по данным КГИОП, сохранилось лишь частично ещё до пожара: значительная доля исторической отделки была потеряна в советское время. Тем не менее фасады и охраняемые элементы должны вернуть в соответствии с проектом реставрации.

«Установлено, что при выполнении сварочных работ во время реставрации доходного дома Миллера вечером 1 октября произошло возгорание», — сообщили в петербургском управлении СК.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ.

У надзорных органов появились вопросы и к подрядчику: ему уже выдали предостережение. Размер ущерба пока не определён — обследование конструкций займёт не меньше недели.

Ранее Life.ru сообщал о предварительной причине пожара в особняке Миллера. По данным следствия, огонь мог вспыхнуть во время сварочных работ при реконструкции объекта культурного наследия.