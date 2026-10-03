От крыши почти ничего не осталось: Как Петербург будет спасать обгорелый дом Миллера
Особняк Миллера в Петербурге восстановят в историческом виде после пожара
Пожар в особняке Миллера в Петербурге. Фото © МЧС Петербурга
Сильно пострадавший при пожаре Дом Миллера в центре Петербурга намерены восстановить в историческом облике. Сделать это позволяют сохранившиеся обмеры, фотографии, результаты лазерного сканирования и архивы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Дом Миллера в центре Петербурга намерены восстановить в историческом облике. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Огонь вечером 1 октября охватил около 2 тыс. квадратных метров памятника регионального значения и перекинулся на кровлю соседнего жилого дома. К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. У особняка обрушились кровля и перекрытия верхних этажей.
Сейчас главной задачей специалисты называют консервацию здания перед холодами. Часть исторического декора ещё до ЧП демонтировали и вывезли в мастерские, а с несъёмных элементов сняли слепки. Это позволит воссоздать утраченные детали.
Внутреннее убранство, по данным КГИОП, сохранилось лишь частично ещё до пожара: значительная доля исторической отделки была потеряна в советское время. Тем не менее фасады и охраняемые элементы должны вернуть в соответствии с проектом реставрации.
«Установлено, что при выполнении сварочных работ во время реставрации доходного дома Миллера вечером 1 октября произошло возгорание», — сообщили в петербургском управлении СК.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ.
У надзорных органов появились вопросы и к подрядчику: ему уже выдали предостережение. Размер ущерба пока не определён — обследование конструкций займёт не меньше недели.
Ранее Life.ru сообщал о предварительной причине пожара в особняке Миллера. По данным следствия, огонь мог вспыхнуть во время сварочных работ при реконструкции объекта культурного наследия.
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