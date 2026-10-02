Петербург с вырванным зубом: Историк рассказала, что потеряла Северная столица после пожара в особняке Миллера

Утрата дома Миллера на Исаакиевской площади оставила бы Петербург словно «с вырванным зубом», поскольку его ценность заключается не только в самом здании, но и в месте, которое оно занимает в одном из главных архитектурных ансамблей города. Об этом Life.ru рассказала историк и специалист по архитектуре Петербурга XIX века Елена Жерихина.

Особняк Миллера — это ансамбль Исаакиевской площади, который сам по себе неделим. Понимаете, это просто трагедия, потому что нельзя допускать такой пожар. Это как Собор Парижской Богоматери, но страшнее. Конечно, прямое сравнение не представляется возможным в данном случае, но иметь пожар рядом с Исаакиевским собором — это нонсенс. Что касается сноса, понимаете, это будет Петербург с вырванным зубом. Елена Жерихина историк, писательница, специалист по истории, архитектуре и бытовой культуре Санкт-Петербурга XIX века

По её словам, воспринимать пострадавший дом отдельно от Исаакиевской площади нельзя. Фасады окружающих зданий формируют единую городскую панораму, и выпадение одного из элементов неизбежно изменило бы весь исторический облик пространства.

«Что касается сноса, понимаете, это будет Петербург с вырванным зубом», — подчеркнула Жерихина.

При этом историк уточнила, что распространённое название «особняк Миллера» не совсем точно описывает здание. Комплекс на углу Исаакиевской площади и улицы Якубовича неоднократно перестраивался и фактически сочетает доходный дом с корпусом, где располагались парадные квартиры.

Нынешний архитектурный облик сформировался в 1879–1880 годах после перестройки по проекту Фердинанда Миллера. Архитектор работал над домом для своего брата Карла, поэтому Жерихина называет объект своеобразным семейным проектом. Сам Миллер был заметной фигурой петербургской архитектуры и построил в городе более двух десятков зданий.

Особую ценность дома историк связывает с его фасадом в духе итальянского Ренессанса. Здания № 3, 4, 5 и 7 вокруг площади, по её словам, воспринимаются как единая архитектурная линия, которую нельзя произвольно надстраивать или менять.

«Ценность этого дома в том, что он встроен в единую линию площади. Дома под номерами 3, 4, 5 и 7 построены в едином стиле итальянского Ренессанса и очень хорошо вписываются в городскую среду», — объяснила Жерихина.

Она также обратила внимание на конструктивную особенность исторических домов XIX века — деревянные перекрытия. При пожаре они позволяют огню быстро распространяться внутри здания, поэтому такие объекты, по мнению историка, требуют особенно внимательного содержания и охраны.

Само место делает последствия пожара особенно чувствительными для Петербурга. Рядом находятся Исаакиевский собор, Манеж и особняк Зубовых, где сегодня работает Российский институт истории искусств. «Иметь пожар рядом с Исаакиевским собором — это нонсенс», — сказала Жерихина.

При этом Петербург исторический дом не потеряет окончательно. После пожара губернатор Александр Беглов поручил восстановить его в первоначальном облике. Работы планируют закончить до конца 2028 года, а собственник здания сообщил, что демонтируемые предметы охраны вывезли ещё до начала реконструкции, а с несъёмных элементов сделали слепки для дальнейшего воссоздания.

Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади произошёл вечером 1 октября: огонь охватил около 2 тыс. квадратных метров и перекинулся на соседний жилой дом. Спасатели ликвидировали открытое горение ночью, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ; предварительно возгорание связали со сварочными работами во время реконструкции объекта культурного наследия. После ЧП губернатор Александр Беглов поручил восстановить здание в историческом облике, завершить работы планируют до конца 2028 года.