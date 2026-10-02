От жемчужины до пепелища: Сгоревший в Петербурге особняк Миллера сняли с высоты
Сгоревший особняк Миллера в Петербурге показали с высоты после пожара
Обложка © MAX / МЧС Санкт-Петербурга
Появились кадры, показывающие, как теперь выглядит особняк Миллера на Исаакиевской площади после масштабного пожара. Историческое здание сняли с высоты — с колоннады Исаакиевского собора. Видео публикует 78.ru.
Сгоревший особняк Миллера в Петербурге. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
На записи видно, что особенно сильно пострадал угол особняка: от кровли там практически ничего не осталось, сверху заметны лишь листы металла. Из здания спустя несколько часов после ликвидации открытого горения всё ещё поднимается небольшой дым.
До пожара объект готовили к закрытой сделке. Петербургский брокер Евгений Смирнов, занимавшийся оценкой особняка и его позиционированием на рынке, подтвердил, что работа над продажей велась, однако после случившегося процесс остановился.
Стоимость возможной сделки Смирнов не назвал. При этом он согласился с оценкой специалистов, согласно которой восстановление особняка после пожара может потребовать около 1,5 млрд рублей. Независимые участники рынка также называют сумму не менее 1,5 млрд, а реставраторы предупреждают, что затраты после огня могут увеличиться ещё на 30–50%.
Ранее Life.ru рассказывал о предварительной причине пожара в особняке Миллера. Следствие считает, что огонь мог вспыхнуть при сварочных работах во время реконструкции. К тушению привлекались 165 человек и 37 единиц техники, а пожар удалось локализовать спустя более четырёх часов.
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