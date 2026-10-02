В Петербурге назвали сроки восстановления особняка Миллера после пожара

Исторический особняк Карла Миллера в Петербурге намерены полностью восстановить после крупного пожара и вернуть ему прежний облик к концу 2028 года. Несмотря на резко выросший объём реставрации, город и собственник переносить установленный срок не планируют, сообщили в КГИОП.















Первой задачей станет консервация пострадавшего здания до наступления зимних холодов. После этого специалистам предстоит скорректировать уже утверждённый проект с учётом повреждений. Ценные элементы будут воссоздавать с использованием исторических материалов и технологий.

Вернуть памятнику прежний вид помогут архивные документы, подробные фотографии, обмеры и результаты лазерного сканирования. Часть лепного декора специалисты успели снять со стен ещё до возгорания и отправить для восстановления в мастерские. После ЧП эти элементы смогут использовать при дальнейших работах.

Реставраторы намерены воссоздать архитектурно-художественную отделку фасадов в стиле эклектики с элементами итальянского ренессанса. Интерьеры также приведут в соответствие с предметом охраны и ранее согласованным проектом. Отдельно придётся заняться теми историческими деталями, которые пострадали от огня.

«КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия, в том числе заявление о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Сам дом возвели в 1872 году, а в 1879–1880-х его перестроил архитектор Фердинанд Миллер для своего брата Карла. В советский период помещения превратили в коммунальные квартиры, из-за чего значительная часть богатого внутреннего убранства была утрачена ещё в прошлом веке.