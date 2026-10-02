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Регион
Опубликовано 2 октября, 16:42

В Петербурге назвали сроки восстановления особняка Миллера после пожара

Сгоревший особняк Миллера в Петербурге планируют восстановить до конца 2028 года

Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Обложка © Telegram / КГИОП

Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Обложка © Telegram / КГИОП

Исторический особняк Карла Миллера в Петербурге намерены полностью восстановить после крупного пожара и вернуть ему прежний облик к концу 2028 года. Несмотря на резко выросший объём реставрации, город и собственник переносить установленный срок не планируют, сообщили в КГИОП.

  • Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
    Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
  • Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
    Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
  • Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
    Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
  • Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
    Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
  • Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
    Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
  • Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
    Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
  • Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП
    Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП

Сгоревший особняк Миллера восстановят к концу 2028 года. Фото © Telegram / КГИОП

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Первой задачей станет консервация пострадавшего здания до наступления зимних холодов. После этого специалистам предстоит скорректировать уже утверждённый проект с учётом повреждений. Ценные элементы будут воссоздавать с использованием исторических материалов и технологий.

Вернуть памятнику прежний вид помогут архивные документы, подробные фотографии, обмеры и результаты лазерного сканирования. Часть лепного декора специалисты успели снять со стен ещё до возгорания и отправить для восстановления в мастерские. После ЧП эти элементы смогут использовать при дальнейших работах.

Реставраторы намерены воссоздать архитектурно-художественную отделку фасадов в стиле эклектики с элементами итальянского ренессанса. Интерьеры также приведут в соответствие с предметом охраны и ранее согласованным проектом. Отдельно придётся заняться теми историческими деталями, которые пострадали от огня.

«КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия, в том числе заявление о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Сам дом возвели в 1872 году, а в 1879–1880-х его перестроил архитектор Фердинанд Миллер для своего брата Карла. В советский период помещения превратили в коммунальные квартиры, из-за чего значительная часть богатого внутреннего убранства была утрачена ещё в прошлом веке.

Счёт шёл на минуты: Пожар в особняке Миллера мог перекинуться на Манеж и Исаакий, заявил эксперт
Счёт шёл на минуты: Пожар в особняке Миллера мог перекинуться на Манеж и Исаакий, заявил эксперт

Напомним, вечером 1 октября в особняке Миллера вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади около двух тысяч квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего жилого дома. После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. По предварительным данным, возгорание произошло во время реконструкции здания и могло быть связано с нарушениями при проведении сварочных работ. По информации администрации города, жильцам дома № 5 на Исаакиевской площади в Петербурге окажут материальную помощь.

Больше оперативных новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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