Счёт шёл на минуты: Пожар в особняке Миллера мог перекинуться на Манеж и Исаакий, заявил эксперт

Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга при неблагоприятных условиях мог распространиться дальше и создать угрозу расположенным рядом зданиям, включая Манеж и Исаакиевский собор. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал сотрудник МЧС, эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Объекты культурного наследия, особенно здания такого типа как особняк Миллера — это, скажем так, не аномалия по скорости распространения огня. Почему? Потому что там деревянные перекрытия, как правило, в аварийном состоянии, сложная планировка с огромным количеством комнат, пустоты и открытые лестничные клетки. Это всё готовые каналы для распространения огня. В данном случае здание пустовало, сигнализации не было, и пожар обнаружили с улицы. За это время огонь просто набрал свою силу. Виталий Бойко сотрудник МЧС, эксперт по пожарной безопасности

Эксперт объяснил, что при отсутствии противопожарных перегородок пламя может перекинуться на соседние здания, а сильный ветер значительно повышает риск его дальнейшего распространения. Именно поэтому при таких пожарах расчёты одновременно тушат основной очаг и защищают соседние объекты. Бойко подчеркнул, что заранее определить направление распространения пламени невозможно: на него влияют состояние конструкций, планировка и погода.

«То есть, по сути, мог пострадать манеж, Исаакий, огонь непредсказуем. Невозможно предугадать, куда он пойдёт: вправо, влево, вверх или вниз», — сказал специалист.

Фактически огонь из особняка успел перекинуться на примыкающее здание, где загорелась кровля. Площадь пожара достигла около двух тысяч квадратных метров. Позднее спасатели ликвидировали открытое горение, сведений о пострадавших не поступало.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. По предварительным данным следствия, возгорание могло произойти во время сварочных работ при реконструкции особняка.