Пожар в особняке Миллера в Петербурге полностью потушен, пострадавших нет

Пожар в особняке К. Л. Миллера и примыкающем здании в центре Санкт-Петербурга полностью потушен. Пострадавших нет, сообщили в ГСУ СК России по городу.

«Никто не пострадал, пожар потушен. Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Возгорание началось вечером 1 октября в историческом здании возле Исаакиевского собора. Площадь пожара достигала 2 тыс. квадратных метров, огонь также перекинулся на примыкающий дом.

В 01:45 спасатели ликвидировали открытое горение, после чего продолжили проливку и разбор конструкций, чтобы исключить повторное возгорание.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП.

Ранее Life.ru рассказывал, что следователи и криминалисты начали работать на месте пожара ещё до его полной ликвидации. Тогда площадь возгорания уже достигла 2 тыс. квадратных метров, а к тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники.