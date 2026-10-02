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Опубликовано 2 октября, 07:17

В особняке Миллера в центре Петербурга ликвидировали открытое горение

Обложка © VK / Дмитрий Вакушин

Обложка © VK / Дмитрий Вакушин

Открытое горение в особняке К. Л. Миллера возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге ликвидировали в 01:45. После этого ранг пожара был снижен до номера 1Бис, сообщили в городском ГУ МЧС.

Сейчас специалисты проливают конструкции и разбирают их в самом особняке и примыкающем здании. Эти работы необходимы, чтобы исключить повторное возгорание, сообщил глава Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин.

По факту пожара районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС проведёт проверку. Специалистам предстоит установить причины произошедшего.

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Возгорание началось вечером 1 октября. Огонь распространился по особняку, а затем перекинулся на кровлю соседнего здания. Общая площадь пожара составила 2 250 кв. м. К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники, в том числе 125 сотрудников и 25 единиц техники от МЧС России. Данных о пострадавших не поступало.

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Артём Гапоненко
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