Беглов: Жильцам дома у особняка Миллера выплатят компенсации после пожара

Жильцам дома № 5 на Исаакиевской площади в Петербурге, пострадавшего при пожаре в соседнем особняке Миллера, окажут материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Жителям пострадавшего от пожара Дома Миллера на Исаакиевской площади будет обеспечена всесторонняя поддержка и материальная компенсация. В настоящее время люди обеспечиваются всем необходимым, осуществляется сбор информации, определение объёмов оказания финансовой помощи, оформление документов», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ночь в пункте временного размещения провели 12 жильцов дома № 5. Остальные эвакуированные размещаться там не стали.

Особняк Миллера загорелся вечером 1 октября. Площадь пожара достигла около двух тысяч квадратных метров, огонь перекинулся на кровлю соседнего жилого дома. После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. По предварительным данным, возгорание произошло во время реконструкции здания и могло быть связано с нарушениями при проведении сварочных работ.

Особняк на Исаакиевской площади, 3, является объектом культурного наследия регионального значения — этот статус здание получило в ноябре 2021 года. История застройки участка уходит во вторую половину XVIII века, а нынешний облик комплекса в основном сформировался после перестройки 1879–1880 годов по проекту архитектора Фердинанда Миллера: здание надстроили третьим этажом, а со стороны нынешней улицы Якубовича появился новый лицевой корпус.

До революции комплекс принадлежал семье Миллеров, после 1917 года был национализирован. В 2005–2007 годах здесь уже проводили реставрационный ремонт фасада, а к моменту нынешнего пожара в историческом здании вновь шли работы по реконструкции. Власти Петербурга заявили, что после пожара особняк планируют восстановить в первоначальном историческом облике.