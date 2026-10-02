Боролись всю ночь: Крупный пожар в особняке Миллера полностью ликвидирован

Пожар в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован. Спасатели завершили работы в 19:38 2 октября — почти через сутки после первого сообщения о возгорании, сообщили в МЧС.

Пожарные тушат возгорание в особняке Миллера в Петербурге. Видео © МЧС Петербурга

Сигнал о пожаре поступил 1 октября в 20:11. В неэксплуатируемом здании огонь распространился на площади около двух тысяч квадратных метров, а в примыкающем доме загорелась обрешётка кровли ещё на 250 «квадратах».

Уже через 15 минут после вызова ранг пожара повысили до второго, а к 21:12 — до третьего. Это означало наращивание сил и техники для борьбы с крупным возгоранием в центре города.

Локализовать огонь удалось только в 00:40. Спустя чуть больше часа, в 01:45, спасатели ликвидировали открытое горение, однако работы на месте продолжались весь день.

Утром ранг пожара постепенно снижали, но окончательно ликвидированным его объявили лишь вечером 2 октября. Сведений о пострадавших не поступало. Всего к тушению привлекались 165 человек и 37 единиц техники. Из них от МЧС России работали 125 спасателей и 25 машин.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. По предварительным данным следствия, возгорание могло начаться во время сварочных работ при реконструкции особняка.