Площадь природного пожара в Калифорнии превысила 300 гектаров

Крупный природный пожар охватил более 300 гектаров в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Из-за быстрого распространения огня власти распорядились эвакуировать жителей нескольких районов.

Возгорание, получившее название Bouquet Fire, началось днём 3 октября в районе дорог Bouquet Canyon и Quarry Road в национальном лесу Анджелес. По последним данным пожарной службы Калифорнии, площадь достигла 843 акров — около 341 гектара.

Огонь распространяется в гористой местности к северо-востоку от Санта-Клариты. Пламя угрожает зданиям и линиям электропередачи. Для части территорий введена обязательная эвакуация, жителям ещё нескольких районов рекомендовали подготовиться к возможному отъезду.

Пожарные борются с огнём на земле и с воздуха. Вечером самолёты пришлось временно отвести из-за плохой видимости, при этом на утро запросили дополнительные воздушные танкеры.

Ранее крупный пожар вспыхнул в районе объекта нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде на фоне сообщений о возможной атаке со стороны йеменского движения «Ансар Аллах». Причина возгорания пока официально не названа. Власти Саудовской Аравии и Saudi Aramco на момент публикации не сообщали о характере происшествия, масштабах повреждений или возможной остановке производственных мощностей. Хуситы также пока не заявляли об ответственности именно за этот эпизод.