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Регион
Опубликовано 4 октября, 12:14

В Пензенской области полыхает база вторсырья

МЧС: Пожар на базе вторсырья под Пензой охватил 1000 квадратных метров

Пожар на базе вторсырья под Пензой охватил 1000 квадратных метров. Обложка © МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пожар на базе вторсырья под Пензой охватил 1000 квадратных метров. Обложка © МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Крупный пожар разгорелся в районе села Богословка Пензенской области. По предварительным данным, огонь охватил около 1000 квадратных метров территории базы вторичного сырья. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар на базе вторсырья под Пензой охватил 1000 квадратных метров. Видео © МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 10 утра 4 октября. Пламя распространилось внутри складского помещения и на открытой площадке.

На месте работают семь пожарных расчётов, вспомогательная техника и более 30 человек личного состава. Тушение продолжается.

Под завалами химзавода в Краснозаводске нашли второго погибшего
Под завалами химзавода в Краснозаводске нашли второго погибшего

В августе Life.ru писал о пожаре на сельхозпредприятии в Земетчинском районе Пензенской области. Тогда возникшее после атаки БПЛА локальное возгорание оперативно ликвидировали, погибших и пострадавших не было. А в апреле огонь охватил кровлю развлекательного комплекса «Город развлечений» в селе Засечное — посетителей объекта успели эвакуировать.

Больше новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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