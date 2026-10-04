В Пензенской области полыхает база вторсырья

Крупный пожар разгорелся в районе села Богословка Пензенской области. По предварительным данным, огонь охватил около 1000 квадратных метров территории базы вторичного сырья. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар на базе вторсырья под Пензой охватил 1000 квадратных метров. Видео © МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 10 утра 4 октября. Пламя распространилось внутри складского помещения и на открытой площадке.

На месте работают семь пожарных расчётов, вспомогательная техника и более 30 человек личного состава. Тушение продолжается.