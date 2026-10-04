В Пензенской области полыхает база вторсырья
МЧС: Пожар на базе вторсырья под Пензой охватил 1000 квадратных метров
Пожар на базе вторсырья под Пензой охватил 1000 квадратных метров. Обложка © МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Крупный пожар разгорелся в районе села Богословка Пензенской области. По предварительным данным, огонь охватил около 1000 квадратных метров территории базы вторичного сырья. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Пожар на базе вторсырья под Пензой охватил 1000 квадратных метров. Видео © МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сообщение о возгорании поступило спасателям около 10 утра 4 октября. Пламя распространилось внутри складского помещения и на открытой площадке.
На месте работают семь пожарных расчётов, вспомогательная техника и более 30 человек личного состава. Тушение продолжается.
В августе Life.ru писал о пожаре на сельхозпредприятии в Земетчинском районе Пензенской области. Тогда возникшее после атаки БПЛА локальное возгорание оперативно ликвидировали, погибших и пострадавших не было. А в апреле огонь охватил кровлю развлекательного комплекса «Город развлечений» в селе Засечное — посетителей объекта успели эвакуировать.
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