Под завалами химзавода в Краснозаводске нашли второго погибшего

Второго погибшего обнаружили при разборе завалов после пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске. Личность человека пока устанавливают, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«На месте пожара продолжается разбор завалов. Было обнаружено тело второго погибшего, его личность устанавливается», — рассказал собеседник агентства.

Пожар произошёл вечером 1 октября в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. Первого погибшего спасатели обнаружили под завалами на следующий день. Площадь обрушившихся конструкций составила около двух тысяч квадратных метров.

В момент ЧП в здании находились 44 человека, 40 сотрудников удалось эвакуировать. Открытое горение ликвидировали в ночь на 2 октября. Врио главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий сообщал, что по предварительным данным, пожар не был связан с атакой БПЛА. Причину происшествия устанавливают специалисты.

После ЧП специалисты также проверили состояние воздуха. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружили, мониторинг проводили четыре лаборатории.