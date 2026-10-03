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Опубликовано 3 октября, 09:19

Под завалами химзавода в Краснозаводске нашли второго погибшего

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Второго погибшего обнаружили при разборе завалов после пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске. Личность человека пока устанавливают, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«На месте пожара продолжается разбор завалов. Было обнаружено тело второго погибшего, его личность устанавливается», — рассказал собеседник агентства.

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Пожар произошёл вечером 1 октября в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. Первого погибшего спасатели обнаружили под завалами на следующий день. Площадь обрушившихся конструкций составила около двух тысяч квадратных метров.

В момент ЧП в здании находились 44 человека, 40 сотрудников удалось эвакуировать. Открытое горение ликвидировали в ночь на 2 октября. Врио главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий сообщал, что по предварительным данным, пожар не был связан с атакой БПЛА. Причину происшествия устанавливают специалисты.

После ЧП специалисты также проверили состояние воздуха. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружили, мониторинг проводили четыре лаборатории.

Больше оперативных новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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