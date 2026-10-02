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Опубликовано 2 октября, 09:10

Превышения ПДК после пожара на химзаводе в Краснозаводске не выявили

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске не выявили. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

На территории предприятия работают четыре лаборатории, которые продолжают мониторить состояние воздуха. Ранее пожар в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода локализовали.

Возгорание произошло вечером 1 октября. В момент ЧП в здании находились 44 человека, 40 сотрудников удалось эвакуировать.

Лужецкий: Пожар на Краснозаводском химзаводе не связан с атакой БПЛА
Лужецкий: Пожар на Краснозаводском химзаводе не связан с атакой БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что эвакуированным работникам предприятия медицинская помощь не потребовалась. Всех выведенных из здания осмотрели медики, жалоб на самочувствие у них не было.

Больше оперативных сообщений о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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