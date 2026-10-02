Превышения ПДК после пожара на химзаводе в Краснозаводске не выявили

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске не выявили. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

На территории предприятия работают четыре лаборатории, которые продолжают мониторить состояние воздуха. Ранее пожар в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода локализовали.

Возгорание произошло вечером 1 октября. В момент ЧП в здании находились 44 человека, 40 сотрудников удалось эвакуировать.

Ранее Life.ru сообщал, что эвакуированным работникам предприятия медицинская помощь не потребовалась. Всех выведенных из здания осмотрели медики, жалоб на самочувствие у них не было.