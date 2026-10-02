При пожаре на химзаводе в Подмосковье погиб человек, обрушено 2 тыс. кв. м

Один человек погиб при пожаре на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске. Местонахождение ещё пяти человек остаётся неизвестным, сообщили ТАСС в оперативных службах.

К утру 2 октября открытое горение на предприятии удалось полностью ликвидировать. Поиски людей продолжаются.

Площадь обрушения конструкций на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске составила 2 тыс. квадратных метров.

На момент прибытия пожарных огонь охватил около тысячи квадратных метров. Таким образом, площадь обрушения оказалась вдвое больше площади возгорания.

Ранее Алексей Лужецкий сообщил, что возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода в Подмосковье локализовали. Спасатели проливали конструкции. В момент ЧП в здании находились 44 человека. Сорок сотрудников эвакуировали и осмотрели медики, жалоб на самочувствие у них не было.