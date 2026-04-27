В Пензенской области загорелся «Город развлечений»

В селе Засечное Пензенской области загорелся развлекательный комплекс «Город развлечений» — огонь охватил кровлю здания. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в своём канале на платформе «Макс».

Информация о пожаре на улице Радужной поступила сегодня в 15:34 по московскому времени. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение на крыше. Посетителей развлекательного центра администрация объекта оперативно эвакуировала. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.

