Жителей сибирских деревень охватила паника — новая волна лесных пожаров уже на пороге

Жители тюменских деревень Каменка и Речкина живут в постоянном страхе перед новой волной лесных пожаров — неубранный сухостой и горелый лес вплотную подступают к их домам, рассказала корреспонденту URA.ru местная жительница Наталья Соломных, чья семья пережила огненную стихию в 2023 году. По её словам, тогда сгорело семь домов, гибли козы и птицы, сады и постройки.

«Сейчас вокруг нас снова мина замедленного действия — сухой «горелик», который может полыхнуть от любой искры или осколка стекла. Мы в ужасе выбегаем на улицу при малейшем запахе дыма, ведь лес стоит прямо у наших заборов», — поделилась переживаниями женщина.

Уже три года жители пишут обращения, но решения проблемы нет. Пожароопасный сезон открыт с 6 апреля, сухие стволы уже падают на крыши и заборы, а обещанной защиты нет. В местном территориальном управлении заявили корреспонденту, что работы по обустройству минерализованной полосы начались в минувшую субботу, но жительница Речкина утверждает, что никаких работ не было и в помине.

В полном отчаянии сельчане обратились к депутату областной думы Ивану Вершинину. Он выехал на место, осмотрел завалы сухостоя и пообещал направить депутатские запросы в надзорные органы с требованием проверить готовность деревень к пожароопасному периоду, а также взять вопрос на личный контроль.

Тем временем в Крыму за выходные потушили два лесных пожара в Бахчисарайском районе и Симеизе. С 1 апреля в Крыму официально действует пожароопасный сезон.