В Крыму за выходные потушили два лесных пожара в Бахчисарайском районе и Симеизе

Минувшее воскресенье в Крыму выдалось жарким в прямом смысле слова. На полуострове зафиксировали сразу два возгорания в лесных массивах.

Как рассказала РИА «Новости» начальник пресс-службы крымского главка МЧС Дарья Диюнова, первый пожар вспыхнул в Бахчисарайском районе, неподалёку от села Баштановка. Там загорелась лесная подстилка. Огонь удалось локализовать на площади два гектара.

Второй инцидент произошёл на южном берегу, в районе посёлка Симеиз. Пожар оказался меньше по масштабу — его ликвидировали на участке в 250 квадратных метров. К счастью, люди не пострадали.

Причины возгораний сейчас выясняют специалисты. С 1 апреля в Крыму официально действует пожароопасный сезон. В этот период в лесах категорически запрещено разводить костры, бросать непотушенные сигареты или оставлять на полянах стеклянные бутылки (особенно на солнце). Нарушителям грозят крупные штрафы. Спасатели призывают жителей и туристов быть максимально осторожными с огнём.

