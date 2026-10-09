В семье, где при пожаре в Комсомольске-на-Амуре погибли пятеро, было 14 детей

В семье, где при пожаре в Комсомольске-на-Амуре погибли мать и четверо ребят, было 14 детей. Об этом РИА «Новости» сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Пётр Перевезенцев.

Пожар произошёл ранним утром 8 октября в жилом доме на улице Гамарника. Во время тушения спасатели обнаружили тела женщины и четырёх её детей.

«У них есть старшие дети — в этой семье было 14 детей», — рассказал Перевезенцев.

Ещё двух девочек шести и десяти лет из горящей квартиры успел спасти сосед. Губернатор Хабаровского края ранее сообщил, что намерен лично наградить мужчину за его поступок. Отец детей ранее погиб в зоне специальной военной операции. При этом спасённых сестёр не планируют отправлять в детский дом. По словам омбудсмена, у семьи остались родственники, которые смогут принять девочек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи назначили экспертизы, которые должны установить причину возгорания.

Ранее сообщалось, что мать трижды привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При этом сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних женщина не открывала дверь. Теперь правоохранители проверяют, насколько добросовестно работали службы профилактики. Отдельная проверка проводится по статье о халатности.