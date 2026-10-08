В Комсомольске-на-Амуре при пожаре погибли мать и четверо детей

Утром 8 октября пожар в квартире в Комсомольске-на-Амуре унёс жизни пяти человек — матери и четырёх детей. Ещё двоих детей, 6 и 10 лет, до приезда пожарных вынесли из горящего жилья соседи, сообщили в МЧС Хабаровского края.

Возгорание произошло на четвёртом этаже. Когда спасатели прибыли к дому, внутри горели домашние вещи на площади около 10 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать за 43 минуты. Спасти удалось только двух детей. Их доставили в больницу.

По факту гибели людей следственный орган возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте опрашивают очевидцев и изымают материалы, которые помогут установить причину возгорания. Координацию работы правоохранительных органов и специальных служб взял под контроль прокурор Комсомольска-на-Амуре Алексей Емельянцев. В МЧС также отметили, что в квартире не было пожарного извещателя.

А ранее пожар полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ в Туве. После пожара от здания остались только стены. Причины возгорания пока не установили. На месте работают уполномоченные органы, специалисты проводят дознание. В общине назвали Устуу-Хурээ сакральным достоянием Тувы и одним из символов духовного возрождения республики.