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Регион
Опубликовано 7 октября, 22:36

Пожар в Туве полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ

Обложка © VK / Хурээ Тыва Сангха

Обложка © VK / Хурээ Тыва Сангха

Пожар полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ 7 октября в Туве. Об этом сообщила буддийская община республики «Хурээ Тыва Сангха» на своей странице во «ВКонтакте».

  • Пожар в Туве полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ. Фото © VK / Хурээ Тыва Сангха
    Пожар в Туве полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ. Фото © VK / Хурээ Тыва Сангха
  • Пожар в Туве полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ. Фото © VK / Хурээ Тыва Сангха
    Пожар в Туве полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ. Фото © VK / Хурээ Тыва Сангха

Пожар в Туве полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ. Фото © VK / Хурээ Тыва Сангха

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По данным общины, огонь охватил храм днём. После пожара от здания остались только стены.

«Днём вспыхнул пожар в священном для каждого тувинца месте — храме Устуу-Хурээ. К великому сожалению, огонь оказался беспощадным: здание храма полностью уничтожено, уцелели лишь стены», — говорится в сообщении.

Причины возгорания пока не установили. На месте работают уполномоченные органы, специалисты проводят дознание. В общине назвали Устуу-Хурээ сакральным достоянием Тувы и одним из символов духовного возрождения республики.

При пожаре в буддийском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве никто не пострадал
При пожаре в буддийском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве никто не пострадал

Ранее сообщалось, что крупный пожар начался в монастырском комплексе утром 7 октября. Устуу-Хурээ уже разрушали в 1930-е годы. Позднее жители Тувы восстановили храм. После нового пожара представители общины заявили, что намерены вновь восстановить святыню.

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Антон Голыбин
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