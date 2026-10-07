Пожар в Туве полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ

Пожар полностью уничтожил буддийский храм Устуу-Хурээ 7 октября в Туве. Об этом сообщила буддийская община республики «Хурээ Тыва Сангха» на своей странице во «ВКонтакте».





По данным общины, огонь охватил храм днём. После пожара от здания остались только стены.

«Днём вспыхнул пожар в священном для каждого тувинца месте — храме Устуу-Хурээ. К великому сожалению, огонь оказался беспощадным: здание храма полностью уничтожено, уцелели лишь стены», — говорится в сообщении.

Причины возгорания пока не установили. На месте работают уполномоченные органы, специалисты проводят дознание. В общине назвали Устуу-Хурээ сакральным достоянием Тувы и одним из символов духовного возрождения республики.

Ранее сообщалось, что крупный пожар начался в монастырском комплексе утром 7 октября. Устуу-Хурээ уже разрушали в 1930-е годы. Позднее жители Тувы восстановили храм. После нового пожара представители общины заявили, что намерены вновь восстановить святыню.