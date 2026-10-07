Огонь в буддийском комплексе: Спасатели тушат крупный пожар в «Устуу-Хурээ» в Туве

Крупный пожар вспыхнул в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве. На месте организовали тушение, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар вспыхнул в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве. Видео © VK / МЧС Республики Тыва

К ликвидации возгорания привлекли 12 сотрудников пожарно-спасательной службы. Также на месте работают четыре единицы техники.

«Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в «Устуу-Хурээ». На месте работают 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о причинах возгорания и возможных последствиях пока не приводится.

Ранее в подмосковном посёлке Воровского в СНТ «Станкоагрегат» произошёл пожар, в результате которого погибли женщина и её двухлетний ребёнок. Пожарные локализовали огонь на площади 36 квадратных метров и ликвидировали открытое горение. В ходе тушения и разбора конструкций были обнаружены тела женщины 1985 года рождения и мальчика, родившегося в 2023 году.