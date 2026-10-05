Женщина и двухлетний ребёнок погибли при пожаре в Подмосковье

Женщина и двухлетний ребёнок погибли при пожаре в садовом доме в подмосковном посёлке Воровского. Трагедия произошла в СНТ «Станкоагрегат», сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании поступиля спасателям утром 4 октября. К приезду первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади. Огонь локализовали на площади 36 квадратных метров, после чего ликвидировали открытое горение. Во время тушения и разбора конструкций пожарные обнаружили тела женщины 1985 года рождения и ребёнка 2023 года рождения.

«В ходе тушения и разбора завалов, огнеборцы обнаружили тела женщины 1985 года рождения и ребёнка 2023 года рождения», — сообщили в региональном главке МЧС.

Ранее Life.ru сообщал о гибели троих детей при пожаре в частном доме в Нефтекамске. После тушения огня спасатели обнаружили тела детей четырёх, шести и 12 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, причины возгорания устанавливаются.