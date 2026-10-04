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Опубликовано 4 октября, 19:44

СК начал проверку по факту пожара в гараже в Чернушке, где пострадали дети

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи начали проверку после пожара в заброшенном гараже в Чернушке Пермского края, где пятеро детей получили ожоги. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Полиция уже осмотрела место ЧП и устанавливает обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, пять подростков в возрасте от 11 до 14 лет пострадали при пожаре в бесхозном гараже в городе Чернушке Пермского края. Троих детей госпитализировали с ожогами. Двое госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, ещё один — в состоянии средней степени тяжести. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, в бесхозном гараже загорелся мусор.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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