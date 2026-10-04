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Опубликовано 4 октября, 18:10

Неизвестные подожгли BMW во дворе жилого комплекса в Подмосковье

Обложка © Telegram / Мисайлово Live

Обложка © Telegram / Мисайлово Live

Неизвестные подожгли автомобиль BMW во дворе жилого комплекса в подмосковном Мисайлово. Инцидент произошёл на улице Современников, сообщают местные паблики.

Неизвестные подожгли BMW во дворе жилого комплекса в Подмосковье. Видео © Telegram / Рен ТВ

По данным канала, к месту приехали двое молодых людей на такси. Они вышли возле отделения банка, подошли к припаркованной иномарке, облили капот жидкостью и подожгли машину.

Сначала очевидцы предположили, что BMW могла загореться из-за замыкания аккумулятора. Однако записи с камер наблюдения показали, что возгорание было умышленным.

В результате огонь серьёзно повредил автомобиль. Полицейские осмотрели двор и собирали возможные улики. Поджигатели скрылись, их личности устанавливаются.

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Ранее Life.ru сообщал, что москвич поджёг припаркованный автомобиль после того, как случайно ударился о него больной ногой. Мужчина вернулся к машине, облил капот горючей жидкостью и устроил пожар, который затем перекинулся на салон. Подозреваемого установили и задержали, а суд отправил его под домашний арест.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и судебных решениях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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