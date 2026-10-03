Петарда взорвалась у ребёнка в руках и подожгла квартиру на западе Москвы

Петарда взорвалась в руках 14-летнего подростка и спровоцировала пожар в квартире на западе Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл около 19:30 в доме на улице Ватутина. По данным канала, подросток решил поиграть с пиротехникой прямо в квартире.

В какой-то момент петарда взорвалась у него в руках, после чего в помещении начался пожар.

Подросток получил повреждение руки и самостоятельно выбежал из квартиры в подъезд. Соседи вызвали спасателей и скорую помощь.

На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В апреле 2026 года похожий случай произошёл в подмосковном Орехово-Зуеве. 11-летний школьник получил тяжёлую травму руки после взрыва петарды, а врачам пришлось ампутировать ему часть пальцев. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.