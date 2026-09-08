Обидчивый москвич ударился больной ногой об автомобиль и сжёг его

Больная нога стала причиной необычной вспышки гнева на северо-востоке Москвы. 51-летний мужчина поджёг припаркованный автомобиль после того, как случайно ударился о него, сообщили в столичном ГУ МВД.

Москвич поджёг автомобиль после того, как ударился о него больной ногой. Видео © MAX/ Петровка, 38

Инцидент произошёл на Палехской улице. По словам задержанного, проходя мимо машины, он задел её больной ногой и сильно разозлился.

Мужчина вернулся к автомобилю, облил капот горючей жидкостью и поджёг его, после чего скрылся. К моменту приезда экстренных служб огонь успел перекинуться на салон.

Оперативники установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества. На время расследования суд отправил москвича под домашний арест.

В конце августа другой необычный мотив поджога назвал житель подмосковного Королёва. Мужчина сжёг шесть автомобилей, чтобы посмотреть на работу спасателей: три машины были уничтожены полностью, ещё три серьёзно пострадали.