Устроил пожар и остался смотреть: Россиянин спалил шесть авто ради шоу спасателей

В подмосковном Королёве 33-летний мужчина устроил пожар на парковке только ради того, чтобы посмотреть вживую на работу экстренных служб. В результате три автомобиля сгорели полностью, ещё три получили серьёзные повреждения, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Всё произошло глубокой ночью на улице Тихонравова. По данным полиции, ранее судимый местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, когда заметил припаркованную машину с незапертой дверью.

Мужчина забрался в салон и с помощью зажигалки поджёг заднее сиденье. Огонь быстро перекинулся на стоявшие рядом автомобили. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, но спасти все машины уже не удалось.

Сам предполагаемый поджигатель никуда уходить не стал. Полицейские задержали его прямо на месте, пока тот наблюдал за пожаром и действиями прибывших служб.

«Мужчина пояснил, что совершил противоправное деяние, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы», — сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении жителя Королёва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Суд заключил его под стражу. Точная сумма ущерба владельцам автомобилей сейчас устанавливается.