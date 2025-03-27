Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 23:31

Полиция задержала поджигателей автостоянки во Владивостоке, они признали вину

Во Владивостоке задержаны трое мужчин, подозреваемых в организации пожара на автостоянке на улице Надибаидзе. Как сообщили в УМВД по региону, злоумышленники были ранее судимы.

В ходе расследования установлено, что двое фигурантов были наняты для поджога одной из машин. Для выполнения задания они бросили горящую перчатку в салон транспортного средства и убежали. За исполнение заказа преступники получили денежное вознаграждение. Личности злоумышленников были оперативно установлены. Заказчиком оказался 47-летний мужчина, а исполнителями — 39-летний и 49-летний жители Владивостока.

«В отделе полиции мужчины сознались в содеянном. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», — отметила пресс-служба.

Камера сняла поджигателя, из-за которого во Владивостоке сгорели 22 автомобиля
Камера сняла поджигателя, из-за которого во Владивостоке сгорели 22 автомобиля

Напомним, что пожар уничтожил несколько десятков автомобилей во Владивостоке 24 марта. Огонь распространился на площадь 150 квадратных метров и испепелил 22 машины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar