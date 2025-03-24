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23 марта, 22:22

Десятки машин сгорели в крупном пожаре на автостоянке во Владивостоке

Несколько десятков автомобилей выгорели до основания во Владивостоке. Как сообщает Telegram-канал SHOT, крупный пожар произошёл на автостоянке на улице Надибаидзе.

Пожар на автостоянке во Владивостоке. Видео © VK / Владивосток Новости, события, объявления

Огонь вспыхнул после полуночи. Пламя стремительно перекидывалось на припаркованные машины, в итоге в огненном плену оказались десятки авто. Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают сотрудники служб экстренного реагирования.

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Ранее в Башкортостане произошёл пожар в одном из магазинов в торговом центре «Центральный», где огонь охватил почти 500 квадратных метров здания. Из здания успели эвакуировать 265 человек.

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VK / Владивосток Новости, события, объявления

Лия Мурадьян
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