Десятки машин сгорели в крупном пожаре на автостоянке во Владивостоке

Несколько десятков автомобилей выгорели до основания во Владивостоке. Как сообщает Telegram-канал SHOT, крупный пожар произошёл на автостоянке на улице Надибаидзе.

Пожар на автостоянке во Владивостоке. Видео © VK / Владивосток Новости, события, объявления

Огонь вспыхнул после полуночи. Пламя стремительно перекидывалось на припаркованные машины, в итоге в огненном плену оказались десятки авто. Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают сотрудники служб экстренного реагирования.