Зумершу, которая сожгла свою квартиру ради хайпа, могут закрыть в психушке

Жительница Бугульмы, которая подожгла свою квартиру ради просмотров и лайков в социальных сетях, может быть направлена на принудительное психиатрическое лечение, полагает эксперт по вопросам ЖКХ и юрист Константин Крохин. По его словам, девушку обязательно ожидает психиатрическая экспертиза.

Если специалисты признают её невменяемой, это будет означать, что она не осознавала опасность своих действий и подожгла квартиру неумышленно. В этом случае ей грозит принудительное лечение в психиатрическом заведении, возможно, в стационаре или амбулаторно, отметил собеседник «Ридуса».