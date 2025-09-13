Единый день голосования
13 сентября, 14:57

Зумершу, которая сожгла свою квартиру ради хайпа, могут закрыть в психушке

Обложка © freepik

Жительница Бугульмы, которая подожгла свою квартиру ради просмотров и лайков в социальных сетях, может быть направлена на принудительное психиатрическое лечение, полагает эксперт по вопросам ЖКХ и юрист Константин Крохин. По его словам, девушку обязательно ожидает психиатрическая экспертиза.

Если специалисты признают её невменяемой, это будет означать, что она не осознавала опасность своих действий и подожгла квартиру неумышленно. В этом случае ей грозит принудительное лечение в психиатрическом заведении, возможно, в стационаре или амбулаторно, отметил собеседник «Ридуса».

Напомним, ранее 19-летняя жительница Бугульмы (Татарстан) подожгла свою квартиру, чтобы снять вирусное видео для социальных сетей и попасть в тренды. Огонь быстро распространился по квартире, а дым достиг соседних квартир, навредив соседке, страдающей астмой. Прибывшие на место происшествия экстренные службы ликвидировали пожар.

    avatar