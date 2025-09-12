Зумерша из Татарстана сожгла квартиру ради хайпа

19-летняя жительница Бугульмы (Татарстан) подожгла свою квартиру, чтобы снять вирусное видео для социальных сетей и попасть в тренды. Она устроила поджог собственной кровати, сообщает Telegram-канал SHOT.

Зумерша из Татарстана сожгла квартиру ради соцсетей и трендов. Видео © SHOT

Огонь быстро распространился по квартире, а дым достиг соседних квартир, навредив соседке, страдающей астмой. Прибывшие на место происшествия экстренные службы ликвидировали пожар.

Девушка пыталась убедить отца, что причиной возгорания стал роутер, однако её быстро вывели на чистую воду, просмотрев видео в её телефоне. Соседи, шокированные произошедшим, отмечают, что раньше девушка вела себя адекватно, а теперь «вытворяет такое». Некоторые жильцы временно покинули свои квартиры из-за сильного запаха гари.