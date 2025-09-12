Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 сентября, 08:34

Зумерша из Татарстана сожгла квартиру ради хайпа

19-летняя жительница Бугульмы сожгла квартиру ради видео для соцсетей

19-летняя жительница Бугульмы (Татарстан) подожгла свою квартиру, чтобы снять вирусное видео для социальных сетей и попасть в тренды. Она устроила поджог собственной кровати, сообщает Telegram-канал SHOT.

Зумерша из Татарстана сожгла квартиру ради соцсетей и трендов. Видео © SHOT

Огонь быстро распространился по квартире, а дым достиг соседних квартир, навредив соседке, страдающей астмой. Прибывшие на место происшествия экстренные службы ликвидировали пожар.

Девушка пыталась убедить отца, что причиной возгорания стал роутер, однако её быстро вывели на чистую воду, просмотрев видео в её телефоне. Соседи, шокированные произошедшим, отмечают, что раньше девушка вела себя адекватно, а теперь «вытворяет такое». Некоторые жильцы временно покинули свои квартиры из-за сильного запаха гари.

А ранее в Одинцовском районе Подмосковья 17-летний подросток получил тяжелейшие ожоги, снимая клип вместе с друзьями. Сейчас мальчик находится в реанимации в критическом состоянии.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
