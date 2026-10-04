Пять подростков получили ожоги при пожаре в заброшенном гараже в Прикамье

Пять подростков в возрасте от 11 до 14 лет пострадали при пожаре в бесхозном гараже в городе Чернушке Пермского края. Троих детей госпитализировали с ожогами, сообщили в региональном Минздраве.

Двое госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, ещё один — в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Ещё двоих подростков после осмотра медики отпустили на амбулаторное лечение.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, в бесхозном гараже загорелся мусор. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в квартире в Петербурге, где погиб мужчина и пострадали ещё три человека, включая ребёнка. По предварительной версии следствия, возгорание могло начаться из-за аккумулятора электросамоката.