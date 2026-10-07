Пожар произошёл на территории буддийского монастырского комплекса «Устуу-Хурээ» в Туве неподалёку от города Чадана. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в республиканском управлении МЧС.

При пожаре в буддийском комплексе Устуу-Хурээ в Туве никто не пострадал. Видео © Telegram / Однажды в Туве

«Пострадавших нет. Для установления причины пожара на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства возгорания сейчас устанавливаются. Прокуратура Тувы также организовала проверку по факту произошедшего.

«Устуу-Хурээ» считается одним из крупнейших и наиболее известных буддийских монастырей республики. Комплекс расположен в урочище Чайлаг-Алаак неподалёку от Чадана.

Ранее крупный пожар произошёл в историческом особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга. Огонь распространился примерно на две тысячи квадратных метров и перекинулся на примыкающее здание, жильцов которого эвакуировали. Пожар удалось локализовать более чем через четыре часа, к тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. Позднее следователи назвали возможной причиной возгорания нарушение правил безопасности во время сварочных работ. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.