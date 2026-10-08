Три тихих поджигателя: Сотрудник МЧС назвал главные причины зимних пожаров на дачах

Когда дача пустеет зимой, риск пожара нельзя исключать. Люди закрывают сезон и уезжают — но опасность остаётся. Кроме того, на новогодние каникулы они могут вернуться, побыть там и тем самым как бы расконсервировать её. Тут тоже существуют риски, на которые нужно обратить внимание, рассказал Life.ru сотрудник МЧС, эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

По словам эксперта, первая и основная причина пожаров — неисправная или перегруженная электропроводка. Мало кто уделяет внимание замене проводов, розеток. Многие пытаются использовать материалы подешевле: понятно, что качественные материалы стоят дорого, и люди начинают на этом экономить. Но это безопасность — здесь экономить нельзя. Поэтому даже если вы законсервировали электропроводку, пожар всё равно может возникнуть.

Вторая проблема — печное отопление. Его нужно проверить, прочистить дымоходы, подготовить устройство к весне.

Третье — дополнительное оборудование, которое остаётся постоянно включённым: роутер или какие-то другие устройства. За ними нужно приглядывать, потому что может произойти короткое замыкание, которое даст огню возможность распространиться.

А если люди приезжают на новогодние праздники или просто на выходные в холодное время, они, конечно же, включают отопление и нагружают электросеть. Именно тут кроется серьёзная опасность: мы перегрузили сеть и получили короткое замыкание, пробой — и, собственно, возгорание. Поэтому на эти вещи нужно обращать внимание и уделять электрике особое внимание: следить за проводами, чтобы они не перегревались, не использовать удлинители, потому что они не предназначены для работы с устройствами большой мощности. Виталий Бойко Сотрудник МЧС, эксперт по пожарной безопасности

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